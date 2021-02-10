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В мире обнаружили более 106 миллионов случаев COVID-19 10

В мире по состоянию на утро 10 февраля зафиксировали более 107,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже более 79,3 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

В мире в настоящее время выявлено 107 411 435 случаев COVID-19, в частности 2 351 192 - летальные, выздоровели 79 322 447 человек.

С начала нового времени зафиксировано 17 819 новых случаев, погибли 1029 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (27799946), Индия (10858300) и Бразилия (9602034).

Напомним, в Украине по состоянию на 10 февраля зафиксировано 3409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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