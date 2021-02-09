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В Киеве коронавирусом заболели еще 243 человека. 11 больных умерли, сообщил мэр  Виталий Кличко.

«Всего за период пандемии в городе 2458 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 130 567», - написал он в Telegram.

В больницы столицы госпитализировали 32 пациента. Выздоровели за прошедшие сутки 1765 человек. В общем коронавирус преодолели 81 389 киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 53, в Днепровском – 44 и в Деснянском районе - 42 случая», - отметил Кличко.  

В Украине по состоянию на 9 февраля 2021 года зафиксировано 2656 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.  
ForUm

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