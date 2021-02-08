Сегодня, 8 февраля, в Киевской области с 13:00 на дорогах государственного значения будет действовать ограничения движения грузового транспорта, сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Ограничения движения вводятся в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые могут вызвать образование заторов, и необходимостью беспрепятственной работы снегоуборочной техники.

Объекты подрядных организаций продолжают работать на автодорогах для обеспечения безопасного движения автотранспорта. Информация о снятии ограничения и возобновлении движения автотранспорта будет предоставляться дополнительно.

В Укравтодоре призвали водителей крупногабаритного транспорта на период непогоды и действующих ограничений пользоваться площадками для отстоя, которые расположены вдоль государственных автодорог.

Напомним, Министерство внутренних дел предупредило водителей об ухудшении погодных условий, что может привести к нарушению и прекращению движения транспорта.

В связи с сильными снегопадами с 15:00 8 февраля въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет временно ограничен.