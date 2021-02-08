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За минувшие сутки в Киеве коронавирусом заболели 88 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«88 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки в столице. Умерли пять человек. Всего за период пандемии в городе 2447 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 130 324», - сообщил Кличко.

Заболели 44 женщины в возрасте от 18 до 80 лет и 42 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет. А также одна девочка в возрасте один год и один мальчик семи лет.

В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 114 человек. В общем коронавирус преодолели 79 624 киевлян.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 54 и в Соломенском - 13 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 8 февраля зафиксирован 2141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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