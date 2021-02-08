Заболеваемость коронавирусом в Украине идет на спад, но статистика больных в Европе с каждым днем растет. Известный украинский врач Евгений Дубровский сделал предположение, почему же так происходит, передает УНИАН.

Медик считает, что несмотря на то, что многие критиковали украинскую медицину, она не только выдержала, но и справилась с огромным количеством больных коронавирусом.

«Меня это тоже очень удивляет. Слежу за новостями, общаюсь с коллегами из-за рубежа и все говорят о тамошнем жестком карантине. Скорее всего, они еще не переболели в таком масштабе, как мы. У них переломный момент еще не наступил. С другой стороны, несмотря на всю критику нашей медицины, она не просто выдержала, но даже показала образец, что делать с такими масштабными эпидемиями», - рассказал Дубровский.

Также, по словам доктора, немаловажную роль отыграли в Украине семейные врачи, поэтому страна справилась.

«Многие украинцы имели доступ к врачу. Госпиталь без всяких направлений и справок принимал по самообращению огромное количество пациентов. Тяжелых мы госпитализировали без исключений. И хотя я являюсь противником дистанционного лечения - это неправильно и малоэффективно - большой процент больных был сориентирован и пролечен семейными врачами без осложнений амбулаторно. Хотя были и серьезные недостатки и халатность, честь и уважение высокопрофессиональным адекватным семейным врачам. Наибольший груз упал именно на них», - поделился доктор.

Напомним, в Украине по состоянию на 8 февраля зафиксирован 2141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.