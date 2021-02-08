В вопросе противодействия пандемии коронавирусной болезни COVID-19 Украине есть чем гордиться, ведь, несмотря на серьезные проблемы в системе здравоохранения, удалось уменьшить количество случаев заболевания и повысить выплаты медицинским работникам. Об этом в своем выступлении на Всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» заявил президент Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Без лишней скромности скажу, что в вопросах противодействия COVID-19 Украине действительно есть чем гордиться. Потому что если говорить откровенно - то состояние медицинской системы, которую мы получили в наследство, по логике вещей не оставляло никаких шансов, чтобы избежать коллапса и катастрофы», - отметил он.

По словам Зеленского, была разрушена система лабораторий и вертикаль государственных санитарных врачей.

«Лаборантов, эпидемиологов, инфекционистов мы фактически собирали по стране в ручном режиме», - сказал президент.

Кроме того, медицинские средства и оборудование были дефицитом, а полки Государственного резерва были пустыми.

«Однако мы смогли быстро организовать поставки из других стран, а затем развернули масштабное украинское производство. Мы повысили заработные платы медикам, противодействующих COVID-19, до трехсот процентов. А в этом году существенно увеличили выплаты всем медицинским работникам всех уровней», - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что власть, выбирая между ударом по экономике и здоровьем людей, пошла на непопулярный шаг и ввела жесткий карантин.

«Он оказался эффективным и позволил выиграть драгоценное время», - сказал президент.

В то же время Зеленский констатировал, что в вопрос противодействия COVID-19 вмешивалась политика.

«Разные партии, разные оппозиционные лидеры, местные власти не теряли возможности заработать дивиденды и электоральные баллы. Было огромное количество манипуляций, лжи, популизма и саботажа - и все это, конечно, отнюдь не помогало в преодолении вируса», - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что результаты, которых в сложных обстоятельствах и за короткое время удалось достичь, доказывают правильность и эффективность действий, которые были начаты с первого дня противодействия коронавирусу.

«Уровень смертности от COVID-19 в Украине самый низкий по сравнению со многими странами Европы. Мы дольше других продержались и не вводили локдаун. А те ограничения, действовавшие в январе, были достаточно, я считаю, либеральными, если сравнивать с форматами локдауна в Германии, Великобритании, Франции и других странах», - отметил Зеленский.

Кроме того, за это время Украине удалось увеличить количество коек в больницах.

«Уже сегодня 70 процентов из них свободны. А более 80 процентов коек в Украине обеспечены кислородом», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что люди, которые из-за карантина были вынуждены приостановить работу, получили экономическую поддержку.

«Более полумиллиона украинцев получили прямую помощь от государства на сумму восемь тысяч гривен. И это лишь один из многих инструментов государственной поддержки граждан и бизнеса», - сказал он.

Также Зеленский отметил, что сегодня в Украине удалось достичь стабилизации ситуации с распространением COVID-19 и втрое уменьшить средненедельное количество случаев заболевания.

Напомним, в Украине по состоянию на 8 февраля зафиксирован 2141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.