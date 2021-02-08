Председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк заявляет, что решение Высшего антикоррупционного суда, которым разрешено применить к нему принудительный привод на судебное заседание, незаконно, и он не собирается его выполнять. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Хочу сообщить свою позицию относительно последнего странного решения ВАКС, который постановил доставить меня в этот суд принудительно. Почему странного? Потому что оно абсолютно незаконно сразу по нескольким причинам», - написал Вовк.

По его словам, есть «решение суда о том, что «дело судей» не подследственно НАБУ, а, следовательно, не может рассматриваться в ВАКС».

«НАБУ в соответствии с законодательством расследует исключительно коррупцию, а не «захват власти», - отметил судья.

Кроме того, отметил Волк, «в производстве по «захвату власти» в делах Майдана у меня нет процессуального статуса подозреваемого. Есть соответствующее решение суда. Есть постановление ВСП».

«В-третьих, нормы УПК разграничивают понятия судьи и следователя судьи. Законом не предусмотрен привод к следственному судье. Не было и нет надлежащего уведомления о дате и времени судебного заседания. Также есть много других процедурных нарушений, на которые придется давать ответ следственному судье. Учитывая это, исполнять явно незаконные, преступные решения я не собираюсь, ведь они не имеют никакого правового смысла и не соответствуют букве закона», - отметил Вовк.

В то же время, председатель ОАСК добавил, что он и его коллеги «на явно незаконные действия будут соответственно реагировать всеми возможными юридическими мерами - подавать соответствующие жалобы и заявления о совершении преступлений».

«Я уверен, что любая фальсификация, любое незаконное решение со стороны органа досудебного расследования и тех, кто имеет, но не осуществляет судебный контроль за действиями, - превратится в реальное уголовное дело. Не исключаю, что судья ВАКС в этом деле и в дальнейшем не будет соблюдать закон и будет «заинтересован» рассматривать другие ходатайства НАБУ без моего присутствия. Но и этим нарушениям также будет дана правовая оценка «, - считает Вовк.

Напомним, Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро о принудительной доставке главы Окружного административного Киева Павла Вовка в ВАКС.