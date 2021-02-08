По состоянию на утро 8 февраля в мире с начала пандемии в целом зафиксировано 106 691 461 случай коронавируса, включая 2 327 369 летальных, передает Укринформ.

При этом число лиц, которые уже выздоровели от болезни, составляет 78 379 930.

В первую тройку по числу зараженных входят США (27 611 403), Индия (10 838 843) и Бразилия (9 524 640).

Самый большой прирост заболеваемости за прошедшие сутки имел место в Мексике (6 065).

Напомним, в Украине по состоянию на 8 февраля зафиксирован 2141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.