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Процесс назначения экс-министра финансов Оксаны Маркаровой послом Украины в США уже находится на финальной стадии, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

«Она завершает реально уже все оформления. Это всегда длительный процесс. Назначение посла - это в среднем шесть месяцев от появления фамилии до отъезда этого человека уже непосредственно за границу... По-моему, в начале декабря мы запустили процесс по Маркаровой. Сейчас начало февраля, а мы уже на стадии выхода указа президента. То есть это финальный шаг. Затем она получит американские визы и едет», - отметил министр.

По словам Кулебы, Украина заинтересована, чтобы новый американский посол также приехал в Киев как можно быстрее.

Напомним, глава МИД Украины пока не ждет безвиз с США.
ForUm

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