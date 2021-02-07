Украина когда-то будет добиваться упрощения визового режима с США, но пока этот вопрос не стоит. Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я, честно вам скажу, сейчас этот вопрос (упрощение визового режима — ред.) нереален, чтобы его нарушить и сразу решить. Когда мы, безусловно, будем добиваться такого. Но я за то, чтобы ставить себе амбициозные, но реалистичные цели. Поэтому сейчас о безвизе с США не идет», — сказал министр.

В то же время, по словам Кулебы, с США быть программы мобильности, где люди смогут больше путешествовать в Америку, американцы больше путешествовать в Украину.

Напомним, США готовы предоставить Украине летальное оружие.