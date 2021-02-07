также в разделеПолитика
Кулеба заявил о поставках воды в Крым после деокупации 5
Членам СНБО перед голосованием не предоставили никаких доказательств связей Козака с «ДНР/ЛНР» 13
В США вскоре появится новый посол Украины 15
Украина выразила поддержку белорусскому народу 15
Медведев выразил поддержку усилиям ОПЗЖ по недопущению введения цензуры против 112 Украина, NewsOne, ZIK 51
Кулеба: Россия ответит на блокирование ТВ-каналов 27
Испанское СМИ: Зеленский зачищает информационное поле в Украине 72
Reuters опубликовал материал с критикой решения Зеленского о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK 284
Джангиров: Атака Зеленского на телеканалы последовала сразу после социологии, зафиксировавшей лидерство партии Медведчука 107
Украина создаст Центр противодействия дезинформации 36
Блокада Зеленским телеканалов – это атака не только против Медведчука, но и против всей адекватной Украины, – эксперты 113
СНБО готовит новые санкции против народных депутатов Украины 31
Данилов: Задача власти - не дать Путину захватить Украину 18
Зеленский: Международные партнеры поддерживают санкции против телеканалов 21
СНБО: Санкции против телеканалов отменить невозможно 33
«Слуга народа» проведет большой съезд 16
Данилов: Агентурная сеть РФ в Украине «просто безумная» 37
Дяченко: Главная причина атаки на телеканалы – это стремительное падение рейтингов Зеленского/«Слуги народа» и рост поддержки Медведчука 22

Украина когда-то будет добиваться упрощения визового режима с США, но пока этот вопрос не стоит. Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я, честно вам скажу, сейчас этот вопрос (упрощение визового режима — ред.) нереален, чтобы его нарушить и сразу решить. Когда мы, безусловно, будем добиваться такого. Но я за то, чтобы ставить себе амбициозные, но реалистичные цели. Поэтому сейчас о безвизе с США не идет», — сказал министр.

В то же время, по словам Кулебы, с США быть программы мобильности, где люди смогут больше путешествовать в Америку, американцы больше путешествовать в Украину.

Напомним, США готовы предоставить Украине летальное оружие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги