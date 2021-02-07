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В Карпатах в субботу, 6 февраля, заблудился житель города Берегово Закарпатской области, его нашли и сопроводили до места временного проживания сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления в Facebook.

Отмечается, что накануне днем в Службу спасения поступил звонок, что в районе долины Драгобрат Раховского района во время катания на лыжах потерял ориентир и заблудился турист.

На его поиски отправилась группа спасателей из шести человек, которые обнаружили парня спустя около двух часов в лесном массиве вблизи горнолыжного комплекса Драгобрат.

Как сообщила пресс-служба, состояние заблудившегося удовлетворительное.

При этом в ГСЧС напомнили, что отдыхающим в Карпатах не стоит забывать о правилах безопасности, а также переоценивать свои силы во время катания на лыжах и сноубордах.

Напомним, спасатели снова искали сноубордистов в Карпатах.
ForUm

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