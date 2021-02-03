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2 февраля одновременно, в 14:45, в Службу спасения поступило два сообщения о том, что в горах Раховского района заблудились туристы, сообщили ForUm’у в ГосЧС Закарпатья.

Так, 25-летний житель Одессы катался на сноуборде в районе полоныны Драгобрат, съехал с трассы и попал в ущелье. Оттуда из-за высокого снежного покрова подняться на гору самостоятельно уже не смог. Он позвонил по телефону 101 и попросил спасателей помочь ему выбраться.

Специалисты Раховской горной поисково-спасательной группы сразу же отправились на помощь, нашли парня и в 17:20 доставили его к временному месту жительства. Другой турист, 21-летний сноубордист из Днипра, еще утром поднялся на кресельный подъемник «Вершина Карпат», поехал не в ту сторону и попал в большой лес. Парень потерял ориентир и несколько часов бродил местностью, когда его подруга забила тревогу. В телефонном разговоре со спасателями турист рассказал, что видит две пары следов (как оказалось, это следы сноубордистов, которые блуждали здесь в воскресенье). По ним он вышел к полоныне Грегулец, где специалисты ГосЧС его встретили, накормили и в 17:30 отвезли в отель.
ForUm

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