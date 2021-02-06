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Американская компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников, запланированный на воскресенье, 7 февраля.

«Попытка запуска Starlink с LC-39A в эти выходные отменена для дополнительных проверок перед полетом», - заявила компания в Twitter.

Следующий запуск группы интернет-спутников с космического стартового комплекса 40 (SLC-40) на станции космических сил США на мысе Канаверал во Флориде запланирован в конце следующей недели.

В случае успеха, это будет 19-й запуск на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

Напомним, SpaceX запустила на орбиту 60 спутников Starlink.
ForUm

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