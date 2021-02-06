После принятия Верховной Радой закона об электронных трудовых книжках заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Александр Малецкий рассказал, как будут начислять пенсии через электронную систему и не потеряется ли информация. Об этом заявил Малецкий в эфире телеканала «Украина 24».

«Роль трудовой — это, собственно, информация о трудовых отношениях. На сегодня эта информация поступает в ПФУ от работодателей. Она накапливается, она есть, включая должность, профессиональные признаки работы, приказы о приеме и увольнении с работы», — сказал Малецкий.

ПФУ имеет основной и резервный центры обработки данных, где проходит полное дублирование информации, поэтому потеряться ничего не может, пояснил Малецкий, и добавил, что, как в электронном формате начислят пенсии.

«Имея в электронном формате информацию про его (человека. — ред.) трудовой стаж и заработную плату, при достижении пенсионного возраст без его обращения, но предоставит согласие автоматически назначат пенсию», — сказал он.

Напомним, Рада одобрила переход на электронные трудовые книжки.