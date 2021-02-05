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В Запорожье полиция объявила подозрение работнику больницы в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель людей.

Как сообщила пресс-служба облглавка, заведующий хозяйственно-обслуживающим персоналом областной инфекционной больницы подозревается в совершении уголовных преступлений, которые квалифицируются как нарушение установленных требований пожарной безопасности и нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшем гибель людей.

Отдел расследования особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Запорожской области установил наличие достаточных доказательств для сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала больницы 1956 года рождения.

В ходе досудебного расследования установлено, что работник в нарушение требований ст. 15 Закона Украины «Об охране труда» и должностной инструкции, не остановил работу оборудования по выполнению работ с повышенной опасностью, что создало угрозу жизни и здоровью людей. В результате 3 февраля во время проведения кислородной терапии возник пожар, который привел к гибели трех пациентов и врача анестезиолога.

4 февраля указанному должностному лицу следователем полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины, которое квалифицируется как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибели людей и ч. 2 ст. 272, которое квалифицируется как нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.  
ForUm

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