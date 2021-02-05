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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 321 больного коронавирусом. Умерли 10 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«В Киеве за минувшие сутки – 321 больной коронавирусом. Умерли 10 человек. Всего за период пандемии в столице 2414 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 129 827», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 32 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в Киеве 1841 человек. Всего коронавирус преодолели 77 813 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 80, Деснянском - 75, Дарницком районе – 56 случаев.

«В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1023 больных коронавирусом. Из них три ребенка. 711 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 845 человек. Под аппаратами ИВЛ – 25 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 26 процентов», - отметил Кличко.

В Украине по состоянию на 5 февраля зафиксировано 4923 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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