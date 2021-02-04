Киев при переходе на адаптивный карантин в Украине будет постоянно в оранжевой зоне.

Об этом рассказал начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает УНИАН.

По его словам, на следующей неделе в Киеве на основании последних данных определят эффективность локдауна.

«Будем видеть показатели по Киеву. Сегодня мы можем говорить о том, что город Киев будет постоянно находиться в оранжевой зоне, потому что мегаполис и в нем большое количество организованных коллективов», - отметил Рубан.

Напомним, 3 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что эпидемическая ситуация в Украине позволяет вернуться к модели адаптивного карантина.

По словам премьера, в ближайшие дни правительство примет решение об установлении в регионах различных уровней эпидемической опасности - зеленого, желтого, оранжевого и красного.