За неделю обнаружены 27150 случаев заболевания COVID-19, в больницах находятся 18,5 тысячи человек.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«За прошедшую неделю были обраружены 27150 случаев заболевания COVID-19. Я сознательно сообщаю вам, какое у нас количество заболеваемости было, например, за первую неделю декабря. Тогда были обраружены 89322 случая заболевания COVID-19. Если посмотреть на количество людей, находящихся в больницах с диагнозом COVID-19 или соответствующей симптоматикой, то на сегодняшний день это количество составляет 18551 человек, в отличие от первой недели декабря, когда находились (в больницах - ред.) 28163 человека, которым необходима была медпомощь в условиях на стационара», - сказал Степанов.

Министр также сообщил, что по уровню смертности на 1 млн человек Украина находится на тридцать четвёртой месте в Европе, в частности, по его словам, в Украине втрое меньше смертность от COVID-19, чем в Великобритании, и в 2,5 раза меньше, чем во Франции.

Напомним, в Украине по состоянию на 2 февраля зафиксировано 2394 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.