также в разделеОбщество
В Раховском районе Закарпатья произошла вспышка коронавируса 3
Харьковский сурок Тимка предсказал раннюю весну 21
В Раду пытался попасть неизвестный мужчина 18
Французское издание Le Monde: Медведчук предлагает украинской власти альтернативу западным вакцинам, за которой не надо стоять в очереди 28
За сутки в Киеве коронавирусом заболели 284 человека 17
Степанов рассказал, сколько будет стоить вакцина от COVID-19 35
В Украине зафиксировано 2394 новых случая COVID-19 27
Тюремщику пыточной боевиков «Изоляция» объявили о подозрении 16
1 февраля. Картина дня 23
Компания Маска имплантировала в мозг обезьяны чип 23
Экс-главу ГАСИ объявили в розыск 15
Минюст: Новое правописание будет действовать до конца нынешнего ВНО 22
Завтра в Украине морозно, но уже без осадков 10
СБУ подозревает Нескоромного в связях со спецслужбами РФ 29
Шкарлет: Все девятиклассники смогут вступить в 10 классы 15
НАПК составило протоколы в отношении трех судей КСУ 22
Украинцам советуют отложить поездки в Мьянму 14
В ОРЛО тоже заявили о получении российской вакцины 20

В Украине в настоящее время нет ни одной административно-территориальной единицы, которая бы отвечала критериям красной зоны.

Как передает УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

«Относительно возвращения к нормальной жизни. Согласно нашей стратегии, мы хотим перейти к адаптивному карантину. Сейчас мы сделали просчеты и соответственно в ближайшее время вынесем на заседание Кабинета министров это постановление», - заявил он.

«Мы посчитали и у нас на сегодняшний день по тем показателям по уровню заболеваемости нет ни одной административно-территориальной единицы, которая бы, например, была в красной зоне и это, мне кажется, очень приятная информация», - добавил Степанов.

Напомним, в Украине по состоянию на 2 февраля зафиксировано 2394 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги