В Украине в настоящее время нет ни одной административно-территориальной единицы, которая бы отвечала критериям красной зоны.

Как передает УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

«Относительно возвращения к нормальной жизни. Согласно нашей стратегии, мы хотим перейти к адаптивному карантину. Сейчас мы сделали просчеты и соответственно в ближайшее время вынесем на заседание Кабинета министров это постановление», - заявил он.

«Мы посчитали и у нас на сегодняшний день по тем показателям по уровню заболеваемости нет ни одной административно-территориальной единицы, которая бы, например, была в красной зоне и это, мне кажется, очень приятная информация», - добавил Степанов.

Напомним, в Украине по состоянию на 2 февраля зафиксировано 2394 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.