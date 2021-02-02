За минувшие сутки в столице обнаружили 284 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«284 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 7 человек. Всего за период пандемии в столице 2377 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 128 834», - сообщил Кличко.

Заболели 160 женщин в возрасте от 18 до 96 лет, 119 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет, 1 девочка 14 лет и 4 мальчика от 10 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 36 пациентов.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком - 67, в Деснянском - 50 и в Соломенском районе - 35 случаев», - отметил Виталий Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 2 февраля зафиксировано 2394 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.