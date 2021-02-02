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Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство не регулирует вопрос появления вакцины против COVID-19 на коммерческом рынке Украины. Однако он считает, что в продаже она может появиться не раньше лета, передает УНИАН.

«Общаясь, в частности, с производителями вакцина, и зная, как страны ограничивают выход на коммерческий рынок, ограничивают экспорт, то, мне кажется, это вряд ли раньше (летом, - ред.) будет», - сказал Степанов.

По его словам, стоимость COVID-вакцины будет зависеть от компании-производителя.

«Те предложения, которые мы получали относительно вакцин, то они начинались от семи долларов за дозу, а заканчивались стоимостью более 33 доллара», - сказал министр.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля, или позже.
ForUm

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