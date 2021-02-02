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В мире по состоянию на утро 2 февраля зафиксировано более 103,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,2 млн человек, выздоровели более 75,7 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, в мире выявлено 103 934 810 случаев COVID-19, в частности 2247755 летальных, выздоровели 75750657 человек.

С начала новых суток зафиксировано 12997 новых случаев, из них 5448 в Мексике. Умерло 737 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (26 911 375), Индия (10 767 206), Бразилия (9 230 016), Россия (3 868 087), Великобритания (3 835 783).

Коронавирус зафиксировали в 219 странах и территориях.

Украина занимает 17-е место в общей статистике.

Напомним, в Украине по состоянию на 2 февраля зафиксировано 2394 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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