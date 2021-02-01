Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает повторное внесение кандидатуры Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Об этом он сказал на брифинге после Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов, передает Укринформ.

Глава парламента напомнил, что согласно законодательству коалиция предлагает премьеру кандидатуру министра, которую он затем вносит на рассмотрение сессионного зала.

На уточняющий вопрос журналистов, возможно ли повторное внесение кандидатуры Юрия Витренко, глава парламента ответил так: «На сегодняшний день это не запрещено Конституцией и законом».

Как сообщал ForUm, 28 января Верховная Рада снова провалила назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики.

17 декабря 2020 Рада не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.21 декабря Кабмин назначил Витренко и.о. министра энергетики.

Президент Владимир Зеленский 25 января просил депутатов монобольшинства поддержать назначение Витренко.