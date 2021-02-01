также в разделеПолитика
Украина призвала мир ввести против РФ новые санкции за подавление протестов 8
Куракин: Обещание Зеленского о бесплатной вакцинации – это выполнение требования Медведчука 15
Чийгоз ответил Зеленскому: Когда оккупанты бросали нас в тюрьмы, ваш «Квартал» насмехался над Украиной 41
Зеленский хочет привлечь Байдена к нормандскому формату 15
Зеленский: Мы бы все умерли, но не пустили «зеленых человечков» в Крым 47
Зеленский анонсировал проведение форума по вакцинации 17
Гройсман готов снова стать премьером 20
Дудкин: Все социологические агентства отмечают, что рейтинг партии Медведчука растет 47
Зеленский о вакцинах: Неприятно чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой 80
Зеленский – Байдену: Господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО? 42
Кравчук о референдуме: Наиболее болезненным является вопрос Донбасса и Крыма 16
Дубинский проводит параллельный подсчет голосов по его исключению из фракции 25
«Не при мне»: Зеленский исключает продажу «Мотор Сичи» иностранцам 31
Карасев: Партии Медведчука необходим прорыв в вопросе поддержки украинцев 148
Медведчук: Позиция ярых националистов тормозит любые попытки выстроить диалог Киева и Донбасса 121
Зеленський остался немного зол на Дональда Трампа 128
Зеленский ввел в действие решение СНБО по нейтрализации угроз в атомной энергетике 19
Помещению ГБР предоставят государственную охрану 17

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает повторное внесение кандидатуры Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Об этом он сказал на брифинге после Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов, передает Укринформ.

Глава парламента напомнил, что согласно законодательству коалиция предлагает премьеру кандидатуру министра, которую он затем вносит на рассмотрение сессионного зала.

На уточняющий вопрос журналистов, возможно ли повторное внесение кандидатуры Юрия Витренко, глава парламента ответил так: «На сегодняшний день это не запрещено Конституцией и законом».

Как сообщал ForUm, 28 января Верховная Рада снова провалила назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики.

17 декабря 2020 Рада не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.21 декабря Кабмин назначил Витренко и.о. министра энергетики.

Президент Владимир Зеленский 25 января просил депутатов монобольшинства поддержать назначение Витренко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги