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В «ЛНР» заявили о получении российской вакцины «Спутник V", не одобренной в Украине

В группировке «ЛНР», заявили, что получили из России вакцину против COVID-19, известную как «Спутник V». Как сообщают информационные ресурсы группировки, главарь Леонид Пасечник заявил, что первая партия этой вакцины поступила на выходных и в дальнейшем ожидаются ее «регулярные» поставки из России.

Он не назвал объема этой партии. Эти заявления пока не подтверждены из независимых источников.

Накануне, 31 января, о прибытии этой же российской вакцины заявили в «ДНР».
ForUm

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