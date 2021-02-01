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Власти ОРДО заявили о получении первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР» передают Новости Донбасса.

Было доставлено несколько тысяч доз, заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, теперь вакцину будут поступать на регулярной основе.

Он добавил, что с доставкой «Спутника V» начинается вакцинация на подконтрольной группировке территории. 

«ДНР» заявила, что вакцинировать от COVID-19 российской вакциной «Спутник V» будут в 32 медицинских учреждениях.  

Планируется, что сначала прививки сделают сотрудникам учреждений здравоохранения, образования, работникам социальной сферы, а также силовикам.
 
ForUm

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