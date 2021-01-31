На сегодняшних протестах в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали более 2 тысяч человек. При этом, по официальным данным силовиков, на улицы всего вышли около 2 тысяч россиян.

Об этом сообщает российский правозащитный портал ОВД-Инфо.

По состоянию на 14:00 по Киву в России задержали 2 119 человек. В Москве 496 задержанных, в Санкт-Петербурге - 211, далее идут Красноярск, Владивосток и Новосибирск.

В то же время независимы СМИ распространяют видео массовых задержаний, в том числе в Москве. В частности, возле СИЗО "Матросская тишина", где содержится Навальный, задерживали всех подряд. Также к одному из протестующих применили электрошокер, он потерял сознание и его унесли в автозак.

Также сообщается, что протесты в Санкт-Петербурге переместились на площадь возле местного законодательного собрания.

Напомним, 17 января Навального задержали по прилету в Россию.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.

18 января в подмосковных Химках суд арестовал Навального на 30 суток.

21 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой призвал к усилению санкций и других ограничительных мер в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального.