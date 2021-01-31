Протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального продолжаются. Акции в Москве сопровождаются разгонами со стороны силовиков и массовыми задержаниями.

Об этом пишет издание "МБХ Медиа".

Сообщается, что в местах сбора участников протестов в Москве начались проблемы с мобильным интернетом. В частности, пропал интернет от крупнейших операторов МТС и "Билайна". Кроме того, сбой мобильного интернета наблюдается в Санкт-Петербурге, Уфе, Орле, Краснодаре, Екатеринбурге и так далее.

Согласно последним данным, на протестах по всей России задержали более 1 000 человек. Из них более 140 были задержаны в Москве. Особенно жесткие задержания проходят на площади трех вокзалов.

Местные журналисты пишут, что возле бизнес-центра "Каланчевский" в Москве неизвестные в штатском и без опознавательных знаков задерживают людей, но протестующие пытаются их отбивать и вступают в жесткие схватки.

Напомним, 17 января Навального задержали по прилету в Россию.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.

18 января в подмосковных Химках суд арестовал Навального на 30 суток.

21 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой призвал к усилению санкций и других ограничительных мер в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального.