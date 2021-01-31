Протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального продолжаются. Акции в Москве сопровождаются разгонами со стороны силовиков и массовыми задержаниями.
Об этом пишет издание "МБХ Медиа".
Сообщается, что в местах сбора участников протестов в Москве начались проблемы с мобильным интернетом. В частности, пропал интернет от крупнейших операторов МТС и "Билайна". Кроме того, сбой мобильного интернета наблюдается в Санкт-Петербурге, Уфе, Орле, Краснодаре, Екатеринбурге и так далее.
Согласно последним данным, на протестах по всей России задержали более 1 000 человек. Из них более 140 были задержаны в Москве. Особенно жесткие задержания проходят на площади трех вокзалов.
Местные журналисты пишут, что возле бизнес-центра "Каланчевский" в Москве неизвестные в штатском и без опознавательных знаков задерживают людей, но протестующие пытаются их отбивать и вступают в жесткие схватки.
Напомним, 17 января Навального задержали по прилету в Россию.
В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.
18 января в подмосковных Химках суд арестовал Навального на 30 суток.
21 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой призвал к усилению санкций и других ограничительных мер в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального.
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