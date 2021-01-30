За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4685 человек, зафиксировано 149 летальных случаев, 11 317 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 30 января.
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась. 16 января заболело 7729 человек. После этого ежедневно фиксируют менее 6000 новых случаев заражения.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 216 278 человек, из них 1 014 658 выздоровели, летальных исходов — 22 628.
Статистика в регионах за сутки:
г. Киев — 341 случай;
Винницкая область — 241 случай;
Волынская область — 146 случаев;
Днепропетровская область — 335 случаев;
Донецкая область — 170 случаев;
Житомирская область — 158 случаев;
Закарпатская область — 245 случаев;
Запорожская область — 220 случаев;
Ивано-Франковская область — 412 случаев;
Киевская область — 325 случаев;
Кировоградская область — 36 случаев;
Луганская область — 108 случаев;
Львовская область — 356 случаев;
Николаевская область — 84 случая;
Одесская область — 174 случая;
Полтавская область — 104 случая;
Ровенская область — 116 случаев;
Сумская область — 77 случаев;
Тернопольская область — 124 случая;
Харьковская область — 280 случаев;
Херсонская область — 52 случая;
Хмельницкая область — 123 случая;
Черкасская область — 155 случаев;
Черновицкая область — 186 случаев;
Черниговская область — 117 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Кабмин обнародовал календарный план вакцинации украинцев.
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