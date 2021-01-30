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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4685 человек, зафиксировано 149 летальных случаев, 11 317 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 30 января.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась. 16 января заболело 7729 человек. После этого ежедневно фиксируют менее 6000 новых случаев заражения.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 216 278 человек, из них 1 014 658 выздоровели, летальных исходов — 22 628.

Статистика в регионах за сутки:

г. Киев — 341 случай;

Винницкая область — 241 случай;

Волынская область — 146 случаев;

Днепропетровская область — 335 случаев;

Донецкая область — 170 случаев;

Житомирская область — 158 случаев;

Закарпатская область — 245 случаев;

Запорожская область — 220 случаев;

Ивано-Франковская область — 412 случаев;

Киевская область — 325 случаев;

Кировоградская область — 36 случаев;

Луганская область — 108 случаев;

Львовская область — 356 случаев;

Николаевская область — 84 случая;

Одесская область — 174 случая;

Полтавская область — 104 случая;

Ровенская область — 116 случаев;

Сумская область — 77 случаев;

Тернопольская область — 124 случая;

Харьковская область — 280 случаев;

Херсонская область — 52 случая;

Хмельницкая область — 123 случая;

Черкасская область — 155 случаев;

Черновицкая область — 186 случаев;

Черниговская область — 117 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Кабмин обнародовал календарный план вакцинации украинцев.
ForUm

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