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В Украине ожидается ухудшение погодных условий. Новый снежный циклон накроет северные, центральные и южные области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается в сообщении, в понедельник, 1 февраля, в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег (прирост снежного покрова 5-10 см). Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с, говорится в сообщении.

На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица. (И уровень опасности, желтый).

По прогнозу, в субботу-воскресенье, 30-31 января, на дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица (И уровень опасности, желтый).

«Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключения энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения автотранспорта на отдельных участках дорог», - говорится в сообщении.

Напомним, непогода обесточила 358 населенных пунктов.
ForUm

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