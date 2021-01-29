По состоянию на 7:00 29 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 358 населенных пунктов в 7 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Николаевской области обесточены 140 населенных пунктов, Одесской - 133, Кировоградской - 38, Днепропетровской – 19, Запорожской – 17, Херсонской - 6 и Киевской - 5.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.