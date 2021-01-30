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Закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения может быть отменен через всеукраинский референдум. В случае такого волеизъявления украинцев, решение будет обязательным к исполнению.

Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире Свободы слова Савика Шустера.

На вопрос, будет ли выполняться решение референдума, в случае, если украинцы скажут «нет» продаже земли, Стефанчук сказал «обязательно».

«Решение референдума обязательное для каждого органа государственной власти. Точка», — сказал Стефанчук.

Как объяснял Стефанчук ранее, для того, чтобы провести референдум в Украине в 2021 году, сперва президент Владимир Зеленский должен подписать закон о всеукраинском референдуме.

Напомним, Зеленский прокомментировал принятие закона о референдуме.
ForUm

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