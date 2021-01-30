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В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП в результате столкновения двух легковых автомобилей. По данным ГСЧС, в результате аварии погибли два человека и еще один человек в реанимации.

29-го января в 19:42 ... поступило сообщение о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия которое произошло на автодороге "М-04 Е-25 295км." вблизи поселка Богуслав Павлоградского района, возникло возгорание легкового транспортного средства.

«... в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей «ВАЗ-2111» 2006 года выпуска и «Mazda-6» 2016 выпуска, произошло возгорание моторного отсека одного из них. Спасатели начали ликвидацию пожара и высвобождения пострадавших из искореженных автомобилей», - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью электрических ножниц и бензореза деблокировали тела двух погибших (мужчины 1976 года рождения и пассажирки - данные устанавливаются) из искореженного автомобиля «ВАЗ-2111».

Проведено отключение клемм аккумулятора автомобиля, проведено смыв ГСМ с автодороги и обеспечено пожарной безопасности на месте происшествия. Водитель автомобиля «Mazda-6» госпитализированы до прибытия пожарно-спасательного подразделения в реанимационное отделение Павлоградской городской больницы № 4 (состояние - тяжелое).

В результате пожара поврежден моторный отсек автомобиля «ВАЗ-2111» на площади 1 м.кв.

Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.

Напомним, на Черниговщине водитель насмерть сбил беременную женщину.
ForUm

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