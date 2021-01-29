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В Черниговской области водителя сбил двух женщин и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба областной полиции.

28 января около 19:00 в полицию поступило сообщаение о дорожно-транспортном происшествии неподалеку АЗС в поселке Березная Черниговского района. 40-летний местный житель за рулем автомобиля «Опель Виваро» наехал на двух женщин, которые двигались на велосипедах в попутном направлении.

В результате столкновения 32-летняя беременная женщина погибла на месте происшествия. Вторая местная жительница получила телесные повреждения. После оказания медицинской помощи пострадавшая отказалась от госпитализации.

После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся, оставив автомобиль. Сейчас полиция устанавливает его местонахождение.

Следователь расследует производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
ForUm

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