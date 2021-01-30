Совет Безопасности ООН планирует обсудить ситуацию с арестованным в России оппозиционером Алексеем Навальным. Неформальное заседание намечено на 3 февраля.
Об этом сообщили дипломатические круги в Нью-Йорке, сообщает DW.
Обсуждение пройдет в закрытом формате, официальная тема — попытка отравления Навального в 2020 году. Некоторые члены Совбеза, предположительно, затронут и нынешнее положение политика.
Неформальный статус мероприятия предполагает, что любой член Совбеза может высказываться и предлагать темы для обсуждения, а Россия не может этому воспрепятствовать.
Напомним, 17 января Навального задержали по прилету в Россию.
В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.
18 января в подмосковных Химках суд арестовал Навального на 30 суток.
21 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой призвал к усилению санкций и других ограничительных мер в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального.
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