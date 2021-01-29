Постановление о новом украинском правописании является действующим и обязательным для исполнения до вступления в силу решения суда, говорится в заявлении Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

«Национальная комиссия по стандартам государственного языка обеспокоена ситуацией, сложившейся вокруг новой редакции Украинского правописания. Осознавая важность возложенных Законом Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» задач, связанных с направлениями деятельности, и собственную ответственность, Комиссия подчеркивает, что заблаговременные действия, обращения и призывы могут вывести украинское общество за рамки правового поля», - говорится в заявлении.

Нацкомиссия обращает внимание органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, что на сегодня нет полного текста решения суда, которое может быть предметом конструктивного обсуждения.

«До момента, когда решение суда вступит в силу, постановление Кабинета Министров Украины «Вопросы украинского правописания» от 22 мая 2019 № 437 действует и является обязательным для исполнения на всей территории Украины», - резбмировали в комисии.

Как ранее сообщал ForUm, херсонский адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Окружной административный суд Киева удовлетворил иск и отменил постановление № 437 «Вопросы украинского правописания», которым была одобрена новая редакция «Украинского правописания».

Финальный текст новой редакции «Украинского правописания» был опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук 3 июня 2019 года и с этого момента рекомендовано применять нормы и правила новой редакции.