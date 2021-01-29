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Миссия Международного валютного фонда продолжит свою работу в Украине на протяжении еще 7-10 дней.

Об этом сообщил во время интервью одному из телеканалов министр финансов Сергей Марченко, передает УНИАН.

«Мы сейчас в активной стадии переговоров. Миссия продолжена на 7-10 дней. За это время мы финализируем меморандум и четко поймем, какие обязательства сможем на себя взять»,- сказал Марченко.

Он добавил, что дата получения очередного транша от МВФ является техническим вопросом.

«Конечно, деньги хотелось получить еще в прошлом году. Но главное, что мы постепенно выполняем взятые на себя обязательства», – сказал министр.

Марченко также отметил, что введение государственного регулирования цен на газ - это одна из тем, которая обсуждается с представителями МВФ.

«Из-за изменений граничной цены, конечно, возникают вопросы у наших партнеров. Это в процессе обсуждения, идут активные консультации. Запуск рынка газа было одним из наших обязательств», – сказал Марченко.

По его словам, партнеры ожидают увидеть четкую модель, которая не позволит повториться ситуации с возвратом регулирования цен на газ в будущем.

«В МВФ понимают, что принятое правительством Украины решение является необходимым с точки зрения защиты граждан», - добавил министр.
Напомним, 11 января миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.
ForUm

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