В Киеве за минувшие сутки обнаружили 361 больного коронавирус. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили 361 больного COVID-19. Умерли 9 человек. Всего за период пандемии в столице 2335 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 127 833», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 203 женщины в возрасте от 18 до 84-х лет и 6 девочек от 2 до 17 лет. А также 142 мужчина в возрасте от 18 до 84 лет и 10 мальчиков от одного до 17-лет. Заболели, в частности, 15 медиков.

В больницы столицы госпитализированы 32 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

«И у нас, уже в течение недели, положительная динамика количества тех, кто преодолел коронавирус. За прошедшие сутки в городе выздоровели еще 1735 человек. Всего излечились от вируса 65722 жители столицы», - отметил Кличко.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Святошинском районе - 65. В Днепровском – 58, а в Деснянском районе - 48 случаев.

«В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1105 больных коронавирусом. Из них 1 ребенок. 763 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 902 человека. Под аппаратами ИВЛ - 26 больных», - сказал мэр Киева.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 28 процентов.

«Город подготовил целом почти 4200 коек для приема больных коронавирусом. Более 3300 из них оборудованы подачей кислорода. Это почти 80 процентов коек», - подчеркнул Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 29 января зафиксирован 5181 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.