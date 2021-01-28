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Глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя решение Парламентской ассамблеи Совета Европы относительно российской делегации, заявил, что «эта ПАСЕ давно сломалась».

«Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли», - написал он в Twitter.

 

 

Как сообщал ForUm, в четверг, 28 января, ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, не вводя против нее никаких ограничений.

Документ предлагает признать, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию. Однако ПАСЕ решила не накладывать на делегацию РФ никаких санкций, объясняя это «стремлением к диалогу».

25 января украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации РФ.

Как пишет Европейская правда, сегодняшнюю резолюцию приняли в наиболее благоприятной для России редакции. На заседании Ассамблея отказалась поддержать поправку Украины с предложением не ратифицировать полномочия делегации РФ. Ранее мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все украинские правки к этому решению.

Делегация Российской Федерации пригрозила отказаться работать в ПАСЕ в случае попытки наказать их за нарушения прав человека.
ForUm

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