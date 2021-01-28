В Киеве обнаружили за минувшие сутки 396 больных коронавирусом. Умерли 18 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«В Киеве за минувшие сутки – 396 больных коронавирус. 18 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 2326 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 127 472», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 31 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 1634 человек. Всего коронавирус преодолели 63 987 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 77, в Дарницком - 63 и в Соломенском районе - 56 случаев», - отметил мэр Киева.

В Украине по состоянию на 28 января зафиксировано 5529 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.