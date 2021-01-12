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В Берлине началась встреча политсоветников глав стран нормандского формата, сообщает Укринформ.

Встреча началась в 14:00 в Ведомстве канцлера Германии.

Украинскую сторону представляют глава Офиса президента Андрей Ермак и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

На переговорах еще раз обсудят состояние выполнения договоренностей парижского саммита от 9 декабря 2019 года, и, как предполагается, подготовку к новому саммиту.

Стоит отметить, что в прошлом году прошли четыре такие встречи, последняя из которых - 11 сентября.

Ранее в ОП заявляли, что ожидают встречу советников Нормандской четверки в январе, хотя она должна была состояться в декабре.
ForUm

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