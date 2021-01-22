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Запланированная на сегодня встреча нормандских советников не состоялась

Встреча советников лидеров стран нормандского формата, которая была запланирована на сегодня, 22 января, в формате видеоконференции перенесена предварительно на 27 января.

Об этом сообщила пресс-секретарь руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заривна, передает УНИАН.

«Встреча перенесена, предварительно на 27 января», - отмечала она.

Напомним, предыдущая встреча политических советников лидеров стран нормандской четверки состоялась 12 января в Берлине в Ведомстве канцлера Германии.

 
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