Запланированная на сегодня встреча нормандских советников не состоялась
Встреча советников лидеров стран нормандского формата, которая была запланирована на сегодня, 22 января, в формате видеоконференции перенесена предварительно на 27 января.
Об этом сообщила пресс-секретарь руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заривна, передает УНИАН.
«Встреча перенесена, предварительно на 27 января», - отмечала она.
Напомним, предыдущая встреча политических советников лидеров стран нормандской четверки состоялась 12 января в Берлине в Ведомстве канцлера Германии.
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