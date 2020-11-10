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Национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора.

«Нацполиция закрыла уголовное дело в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина», - сообщил источник.

Собеседник агентства добавил, что дело было зарегистрировано по ст.344 УКУ (вмешательство в деятельность государственного деятеля) в Государственном бюро расследований во исполнение решения суда. Позже бюро его перенаправило на расследование в Печерское управление Нацполиции, которое и закрыло дело 23 сентября текущего года.

Как сообщалось, судья Печерского суда Киева Сергей Вовк обязал открыть дело из-за «неправомерного вмешательства» бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Ранее Шокин заявил, что в 2016 году его уволили с должности генпрокурора из-за давления бывшего вице-президента США Байдена. Шокин считает, что причиной стало расследование деятельности компании Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена Хантер.

По сообщениям СМИ, Джозеф Байден опережает действующего президента Дональда Трампа на президентских выборах в США.
ForUm

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