В Киеве за минувшие сутки обнаружили 437 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили 437 больных коронавирусом. Умерли 16 человек. Всего за период пандемии в столице 2308 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 127 076», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 254 женщины в возрасте от 19 до 93 лет и две девочки одного и двух лет. А также 161 мужчина в возрасте от 20 до 99 лет и девять мальчиков от одного месяца до 15 лет. Заболели, в частности, 18 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 55 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за сутки в Киеве 2201 человек. Всего коронавирус преодолели 62353 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 74, Деснянском - 65, Святошинском районе - 64 случая.

«В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1099 больных коронавирусом. Из них четыре ребенка. 734 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 870 человек. Под аппаратами ИВЛ - 23 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 27 процентов», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 27 января зафиксировано 3776 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.