Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» закачала основные объемы газа, находящиеся в подземных хранилищах, по высоким ценам, готовясь к газовой войне с Россией. Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в парламенте, передает УНИАН.

«Нафтогаз Украины, к сожалению, закачивал основные объемы газа в то время, когда Украина готовилась к газовой войне с Россией. Это была осень, которая предшествовала зимнему сезону 2019-2020 года, и закачивался этот газ по цене, которая не была настолько же низкой, как цена этим летом. Нафтогаз покупал незначительные объемы газа этим летом, но основные объемы были закачаны по более высокой цене», - сказал он.

При этом, по словам Витренко, летом Нафтогаз предлагал всем потребителям газ по 4,7 грн за куб. м. в рамках годового контракта.

«Все, кто хотел, могли купить газ по этой цене, зафиксировав ее на целый год», - пояснил он.

Как сообщал ForUm, Кабинет Министров 18 января принял решение, которым снизил предельную цену на газ до 6,99 грн за кубометр.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 19 января установила предельный тариф на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.