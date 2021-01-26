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Президент Украины Владимир Зеленский попросил депутатов монобольшинства поддержать назначение Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.

Об этом в комментарии журналистам заявил народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура, передает Укринформ.

«Президент попросил поддержать эту кандидатуру. Аргументировал это тем, что согласно законодательству и.о. министра ограничен в своих действиях», - подчеркнул депутат.

Однако, по словам Качуры, пока не все депутаты монобольшинства готовы голосовать за назначение Витренко. Он добавил, что на заседании фракции не было сигнального голосования.

Несмотря на это, депутат ожидает, что голосование за назначение Витренко состоится на текущей неделе. Перед тем запланировано электронное голосование среди парламентариев монобольшинства.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что Верховная Рада в январе может вновь предпринять попытку назначения Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики.
ForUm

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