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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» отложила публикацию цены на газ для производителей в январе.

Согласно сообщению компании, отсрочка связана с переговорами между «Нафтогазом», органами государственной власти и Ассоциацией городов Украины.

«НАК «Нафтогаз Украины» временно откладывает публикацию январской цены на природный газ для производителей тепловой энергии в рамках специальных обязанностей (ПСО) до завершения текущих переговоров между государственными органами, Ассоциацией городов Украины, представителями производителей тепла и Компанией» - сообщила пресс-служба.

НАК обещает сообщить о возобновлении публикации цены производителей тепловой энергии после завершения переговоров.

В «Нафтогазе» напомнили, что цена для производителей рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров №867 от 2018 году с учетом изменений цен на европейских хабах.

25 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство совместно с Офисом президента, народными депутатами и Ассоциацией городов Украины готовят меморандум о неизменности тарифов на тепло и горячую воду.
ForUm

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