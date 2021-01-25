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На сегодня в Украине 235,7 тыс. активных больных коронавирусом и 18,6 тыс. занятых коек в медучреждениях, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Всего в больницах отведено под больных COVID-19 более 66,3 тыс. коек, из которых 55 тыс. обеспечены подачей кислорода.

«Те показатели, которые мы видим сегодня по количеству заболевших, госпитализированных и выздоровевших свидетельствуют, что усиленный карантин был эффективной мерой. В ближайшее время Минздрав исследует ситуацию в регионах, и в зависимости от показателей мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям. То есть вернемся к зеленым, желтым, оранжевым и красным зонам», - отметил Шмыгаль.

По его словам, эти изменения в случае принятия вступят в силу через семь дней после принятия.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении процента положительных результатов тестов на COVID-19 среди всех протестированных людей: если раньше этот показатель в среднем был на уровне 34-35%, то сейчас - в пределах 21%.

Напомним, в Украине по состоянию на 25 января зафиксировано 2516 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Сегодня в Украине перестал действовать усиленный карантин.
ForUm

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