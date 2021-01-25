На электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что 373 детские сады, школы, лицеи и учебно-воспитательные комплексы Одессы и области заминированы.

Об этом сообщила пресс-служба облполиции.

Для проверки информации на место направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Напомним, 13 января неизвестный сообщил о минировании 26 детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города, Малиновского районного суду Одессы и здания Одесской областной прокуратуры.

15 января в городе «заминировали» 185 детсадов.

20 января «заминировали» 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов в Одессе.