также в разделеПроисшествия
В ДТП на Житомирщине погибли трое молодых людей 10
На Черкащине провалились под лед и утонули двое мужчин и ребенок 16
Боевики ранили украинского военного, состояние тяжелое 12
Скончался один из спасенных во время пожара в харьковском доме престарелых 15
В Харькове в местного активиста бросили гранату 23
Вчера боевики 5 раз нарушили перемирие 10
Ушел из жизни брат Рината Ахметова 66
Пожар в Одесской области: горела бывшая база отдыха 13
На Донбассе 9 обстрелов, боевики применяли гранатометы и минометы 12
В СБУ подтвердили задержание полковника «Альфы» за подготовку убийства 41
Появилось видео жестокого избиения украинского подростка в Париже 54
Арендатора сгоревшего пансионата в Харькове взяли под стражу на 60 суток 10
Пожар в Павлограде: горело общежитие, есть пострадавшие 20
СМИ: СБУ задержала полковника за подготовку убийства «правой руки» Баканова 32
Из-за отравления угарным газом на Львовщине погибли взрослый и малолетний ребенок 11
Боевики шесть раз нарушили «тишину» на Донбассе 11
В Тернополе 11-летнего мальчика подстрелили из дробовика 16
Стало известно имя убитого снайпером бойца ВСУ 26

На электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что 373 детские сады, школы, лицеи и учебно-воспитательные комплексы Одессы и области заминированы.

Об этом сообщила пресс-служба облполиции.

Для проверки информации на место направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.  

Напомним, 13 января  неизвестный сообщил о минировании 26 детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города, Малиновского районного суду Одессы и здания Одесской областной прокуратуры.

15 января в городе «заминировали» 185 детсадов.

20 января «заминировали» 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов в Одессе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
11
Теги