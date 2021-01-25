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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 146 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 146. Умерли 5 человек. Всего коронавирус унес жизни 2283 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 126 264», - сообщил Кличко.

Заболели 83 женщины в возрасте от 22 до 81 года и 58 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет. А также одна девочка в возрасте три года и четыре мальчика от семи месяцев до 16 лет. Заболел, в частности, один медик.

В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 626 человек. Всего коронавирус преодолели 58 513 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 57, в Деснянском - 25 и в Соломенском районе - 15 случаев», - отметил мэр Киева.

Напомним, в Украине по состоянию на 25 января зафиксировано 2516 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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