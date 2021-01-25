также в разделеОбщество
25 января. Картина дня 8
Синоптики дали прогноз на февраль 8
В Карпатах – лавиноопасно 9
Пары в Украине могут отпраздновать церемонию бракосочетания повторно 7
Обвиняемый в организации перестрелки в Княжичах работает в полиции Киева 8
В Украине начнет понемногу холодать 12
СБУ задержала разведчика боевиков 12
Ассоциация еврейских общин: За строительством синагоги в Бабьем Яру стоит РФ 21
Из-за новых штаммов COVID-19 ЕС ужесточает требования для въезда 7
Интерпол отказался объявить экс-главу НКРЭКУ в розыск 22
Шмыгаль назвал условия возвращения к адаптивному карантину 7
Разумков рассказал, что подарит Зеленскому на день рождения 13
В Украине планируют создать госфонд поддержки оборонной промышленности 8
Задержали банду, вымогавшую у закарпатского бизнесмена $100 тысяч 12
Подгруппа ТКГ внеочередно соберется из-за снайпера боевиков на Донбассе 17
СБУ разоблачила сеть пророссийских интернет-агитаторов 23
Украина может получить еще одну вакцину от коронавируса 21
Шмыгаль анонсировал подписание меморандума о неповышении тарифов на тепло 44

Украину в феврале ожидает более тяжелый период эпидемии коронавируса, количество летальных случаев может вырасти к 250-400 в сутки.

Об этом сообщили врачи-иммунологи, передает РБК-Украина.

Эксперты считают, что заболеваемость может стремительной пойти вверх после того, как люди вернутся на работу, а дети - на учебу. Также опасения вызывают мутации коронавируса, хотя пока что доказательств циркуляции новых штаммов на территории Украины нет.

«Мне кажется, что у нас за спиной лучший период развития эпидемии в зимнем периоде. Впереди возможное осложнение эпидемической ситуации, которое объективно от нас даже не зависит - это законы развития эпидемического процесса: распространение возбудителей и закономерный сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями в феврале», - сказала заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета, эксперт ВОЗ по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград.

Заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский отмечает, что в последние дни, несмотря на карантин, в стране начался рост ежесуточных летальных случаев.

«Есть риск того, что количество смертей вырастет к 250-400. Это сегодняшние показатели Польши. Очень вероятно, что нас это ждет уже в ближайшие недели», - отметил врач-иммунолог.

Напомним, в Украине по состоянию на 25 января зафиксировано 2516 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги