Украину в феврале ожидает более тяжелый период эпидемии коронавируса, количество летальных случаев может вырасти к 250-400 в сутки.

Об этом сообщили врачи-иммунологи, передает РБК-Украина.

Эксперты считают, что заболеваемость может стремительной пойти вверх после того, как люди вернутся на работу, а дети - на учебу. Также опасения вызывают мутации коронавируса, хотя пока что доказательств циркуляции новых штаммов на территории Украины нет.

«Мне кажется, что у нас за спиной лучший период развития эпидемии в зимнем периоде. Впереди возможное осложнение эпидемической ситуации, которое объективно от нас даже не зависит - это законы развития эпидемического процесса: распространение возбудителей и закономерный сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями в феврале», - сказала заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета, эксперт ВОЗ по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград.

Заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский отмечает, что в последние дни, несмотря на карантин, в стране начался рост ежесуточных летальных случаев.

«Есть риск того, что количество смертей вырастет к 250-400. Это сегодняшние показатели Польши. Очень вероятно, что нас это ждет уже в ближайшие недели», - отметил врач-иммунолог.

Напомним, в Украине по состоянию на 25 января зафиксировано 2516 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.